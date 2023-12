Diese Straßen sollen in Oettingen 2024 saniert werden

Plus Die Lange-Mauer-Straße ist nur eine von mehreren, die die Stadt im kommenden Jahr angehen will. Weitere Details werden zum Baugebiet Kelterfeld Nord II bekannt.

Jedes Jahr gibt es im Stadtgebiet eine ganze Reihe von Straßen, die ausgebessert oder grundlegend saniert werden müssen. Weil nicht alles auf einmal erledigt werden kann, müssen vor dem Hintergrund knapper Finanzen Prioritäten gesetzt werden. Dies hat der Bauausschuss des Stadtrates am Donnerstagabend für das kommende Jahr getan und im Vorgriff auf den Haushalt 2024 rund 300.000 Euro als Beschlussempfehlung für den Stadtrat vorgesehen.

Im Januar sollen laut Stadtbaumeister Stefan Mayer die einzelnen Vorhaben ausgeschrieben werden. Ob sie letztlich alle zum Zuge kommen, hängt Mayer zufolge von den Ausschreibungsergebnissen ab. Erfasst worden seien die Schäden vom Bauhof in digitaler Form.