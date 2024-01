Frauen in Oettingen beim Stehlen im Supermarkt erwischt

Die Mitarbeiterin eines Supermarkts beobachtete die zwei Frauen: Sie hatten Waren im Wert von mehr als 200 Euro dabei.

Zwei Personen sind am Dienstagabend in einem Oettinger Supermarkt beim Stehlen erwischt worden. Laut Polizeibericht luden die beiden Frauen im Alter von 20 und 26 Jahren den Einkaufswagen mit Waren im Wert von 215 Euro voll. Daraufhin verließen sie das Lebensmittelgeschäft am Sauereck. Eine Angestellte des Geschäfts habe die beiden Frauen auf dem Parkplatz des Ladens gestellt und die Polizei gerufen. Den Diebinnen droht eine Strafanzeige, zudem erhielten sie ein Hausverbot. (AZ)