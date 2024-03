Freistaat fördert die Oettinger Krone mit drei Millionen Euro mehr

Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker verkündet eine höhere Förderung für die Krone. Was dem zugrunde liegen könnte und wie es bei der Kinderbetreuung aussieht.

Die gute Nachricht gab es gleich am Anfang: Für die laufende Sanierung des Hotels Krone gibt es seitens der Regierung von Schwaben einen kräftigen Fördernachschlag. Statt fünf Millionen werde der Freistaat Bayern das Projekt mit acht Millionen Euro bezuschussen, sagte Bürgermeister Thomas Heydecker im Oettinger Stadtrat sichtlich erfreut. Warum es jetzt mehr gebe, darüber könne er nur spekulieren.

Er glaube zum einen, dass die Bedeutung des Vorhabens, aber auch die gesamte Herangehensweise der Stadt mit einem eigenen Projektmanager, die moderne Bauweise des Bettenhauses mit Modulen sowie der Erhalt der historischen Bausubstanz des Gebäudes Gründe dafür sein könnten. Er würdigte in dem Zusammenhang seine Amtsvorgängerin Petra Wagner, die mit dem Stadtrat den richtigen Weg eingeschlagen habe.

Krone in Oettingen liegt knapp 23 Prozent über der Kostenberechnung

Unabhängig davon bleibt die Krone eine große finanzielle Herausforderung für die Kommune. Derzeit liege man mit rund 22,8 Prozent über der ursprünglichen Kostenberechnung, erklärte der Bürgermeister. „Das ist zwar kein schönes Ergebnis, aber angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen noch in einem vertretbaren Rahmen“.

Zum aktuellen Stand der Baustelle verwies Heydecker auf derzeit laufenden Maurerarbeiten im Krone-Gebäude, die gut vorangingen. Im Neubau sei mittlerweile der Estrich im Keller eingebracht ebenso die Dämmung des Fußbodens und die entsprechende Heizung. Überdies wurden dem Rathauschef zufolge die Zargen der Zimmertüren auf der Flurseite sowie der Hoteleingang am Saumarkt fertiggestellt. „Im Kronensaal ist die Dacheindeckung zu rund einem Drittel fertig.“

Im Anschluss an den Sachstandsbericht stimmte das Gremium einer ganzen Reihe weiterer Aufträge für verschiedene Gewerke mit einer Gesamtsumme von rund 235.000 Euro zu. Der Zeitplan bleibe unverändert. Ende des Jahres sollen die Arbeiten beendet werden, so der Bürgermeister.

Thema im Stadtrat war zudem die Kinderbetreuung, die in Oettingen seit jeher einen hohen Stellenwert einnimmt. Der Rathauschef berichtete von einer guten Situation, die derzeit herrsche. Aktuell verfüge die Stadt über 260 Plätze. Auch für das Jahr 2024/2025 könne man allen angefragten Kindern einen Platz zuweisen. Mit der Fortschreibung der Bedarfsplanung durch die Firma Demosplan von Dr. Herbert Tekles wolle die Verwaltung den derzeitigen Prognosen für die Geburtenentwicklung begegnen. Allgemein gehe die Geburtenrate in Deutschland zurück, nicht jedoch in Oettingen. „Wir sind eben ein attraktiver Standort für Familien und wollen dies auch bleiben“, begründete Heydecker die gegenläufige Tendenz. Die Tekles-Prognose gehe von 297 Plätzen aus, die in Zukunft benötigt würden. Die gemischte Gruppe im aktuellen Bestandsgebäude des katholischen Kindergartens werde allerdings wegfallen. Diese dürfe dort auf Dauer nicht aufrechterhalten werden.

Derzeit „drücke“ es die Stadt insbesondere bei den Krippenplätzen, weshalb man auf eine zweite Gruppe gehen sollte. Die Empfehlung von Tekles laute für mehr Kindergarten- als Krippenplätze, konkret drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Er betrachte dies als überdimensioniert, meinte Heydecker. Deshalb plädiere er für jeweils zwei Gruppen für Kindergarten und Krippe. Damit wäre Oettingen aus seiner Sicht zukunftsfähig aufgestellt. Der Stadtrat folgte dem Vorschlag ohne Gegenstimmen.