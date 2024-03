Frühjahrsmarkt in Oettingen dreht sich rund um das Thema Energie

Vorträge, Flohmarkt und offene Geschäfte: Der kommende Sonntag hat in Oettingen viel zu bieten.

Der diesjährige Frühjahrsmarkt in Oettingen steht ganz im Zeichen des Themas "Energie". In Wemding findet ebenfalls an diesem Sonntag der Markt zum gleichen Thema statt. So bieten die beiden Märkte den Besuchern umfangreiche Möglichkeiten sich zu informieren, teilen die Veranstalter mit.

Los geht es in Oettingen am Sonntag, 17. März, ab 11 Uhr. Fachleute bieten Vorträge mit spannenden Informationen an, von nachhaltigen Energieressourcen hin zu Energieeffizienz. Auch Innovationen sollen gezeigt werden.

Marktsonntag in Oettingen mit vielen Aktionen

Die Werbegemeinschaft verlost außerdem Heimat-Gutscheine im Gesamtwert von 500 Euro. Durch die Kooperation mit Wemding können die Oettinger Heimat-Gutscheine auch in Wemding eingelöst werden und umgekehrt.

Besucherinnen und Besucher können ab 11 Uhr außerdem über den Floh- und Fierantenmarkt schlendern und einzigartige Schätze neu entdecken. Ab 12.30 Uhr werden in den geöffneten Mitgliedsgeschäften die neueste Frühjahrsmode und Blumenarrangements präsentiert.

Kinderkarussell, Riesen-Darts und Bungee-Jumper für die Kleinen

Für die kleinen Besucher gibt es wieder das Kinderkarussell, den Riesen-Darts und den beliebten Bungee-Jumper organisiert. Um 14 Uhr haben Erwachsene die Möglichkeit, mit ihren Kleinen, eine Märchenführung im Oettinger Schloss zu besuchen. Eine Anmeldung ist im Internet unter www.oettingenspielberg.de/maerchenfuehrungen erforderlich. Das Motto lautet: „märchenhaft und entdeckerisch auf den Spuren der Gebrüder Grimm durchs Schloss“. Mit den Kindern geht es auf eine Entdeckungsreise durch die Schlossräume und zum Abschluss wird die Geschichte mit Unterstützung eines Kamishibai-Erzähltheaters im Festsaal vorgelesen (für Kinder ab 4 Jahren; Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 7 Euro).

In Oettingen wartet am Sonntag ein weiterer Höhepunkt. Von 13 bis 17 Uhr findet die historische Kleiderbörse im Rathaus statt. Neue oder gebrauchte Gewänder, Tand und Geschmeide für Jung und Alt können dort ergattert werden. (AZ)