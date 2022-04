Oettingen

vor 48 Min.

Historischer Markt in Oettingen – eine Zeitreise in Gewändern

Plus Ende Mai findet in Oettingen nach vier Jahren wieder der historische Markt statt. In den vergangenen Wochen wurde dafür fleißig am passenden Gewand genäht.

Von Dominik Durner

Konzentrierter Blick, leichter Druck auf das Nähpedal, die Hände halten den Stoff fast verkrampft fest. Dann sagt Katharina Brunacker: "Oh nein, das ist zu kurz." Sie ist eine von sechs Teilnehmerinnen, die sich an diesem Donnerstagabend im Nähsaal der Volkshochschule Oettingen eingefunden haben. Das Ziel: rechtzeitig ein historisches Gewand für den historischen Markt vom 27. bis zum 29. Mai in der Residenzstadt zu fertigen. Leichter gesagt als getan.

