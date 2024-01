IG Metall bestreikt Jeld-Wen in Oettingen

In der Holz- und Kunststoffindustrie laufen die Tarifverhandlungen. Die IG Metall fordert 8,5 Prozent mehr Geld. Bei Jeld-Wen in Oettingen legen 190 Beschäftigte die Arbeit nieder.

Während die Tarifverhandlungen in der Holz- und Kunststoffindustrie laufen, hat die IG Metall zu mehreren Streiks aufgerufen, unter anderem vergangene Woche in Oettingen. Rund 190 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Firma Jeld-Wen Deutschland GmbH & Co. KG kamen zu einer Kundgebung im Rahmen des Warnstreiks. Die Kundgebung mit Aktion fand vor dem Hintergrund von ergebnislosen Verhandlungsrunden statt. Die Arbeitgeber haben in den laufenden Auseinandersetzungen bisher kein Angebot vorgelegt, teilt die Gewerkschaft mit, was von den Beschäftigten als mangelnde Wertschätzung und fehlendem Respekt empfunden wird.

Die Teilnehmer der Kundgebung setzten ein klares Zeichen für ihre Forderungen. Eine Lohnerhöhung von 8,5 Prozent, eine soziale Komponente, eine Laufzeit von zwölf Monaten und verbesserte Bedingungen für die Auszubildenden stehen im Mittelpunkt der Verhandlungen. Die Beschäftigten sind überzeugt, dass sie nach den Herausforderungen der vergangenen Jahre, insbesondere während der Corona-Pandemie, eine angemessene Entlohnung verdienen.

Die Lohnerhöhung soll auch Ausdruck der Wertschätzung sein

Geäußert wurde aber laut der Gewerkschaft auch Enttäuschung über die mangelnde Wertschätzung seitens der Arbeitgeber. Thomas Schürer, Betriebsratsvorsitzender und Mitglied der bayerischen Verhandlungskommission, betonte, dass „die geforderte Lohnerhöhung nicht nur die gestiegenen Kosten decken soll, sondern auch einen Ausdruck der Wertschätzung für die harte Arbeit und das Engagement der Kolleginnen und Kollegen“ darstelle.

Die Forderung beinhaltet auch einen Appell an die Arbeitgeber, „die Bedeutung zufriedener Fachkräfte für die Attraktivität der Branche zu erkennen“ so Juliane Deak, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Augsburg und zuständige Betriebs-Betreuerin: "Wenn wir Fachkraft und Innovation am Standort und in der Branche halten und gewinnen wollen, muss die Branche jetzt die entsprechenden Weichen stellen und dazu gehört eine angemessene Entlohnung!“.

Die IG Metall betonte, dass der Warnstreik in Oettingen nicht das Ende, sondern der Anfang der Tarifauseinandersetzung gewesen sei. Die Beschäftigten seien bereit, weiter für ihre Rechte einzutreten und hoffen auf konstruktive Verhandlungen seitens der Arbeitgeber in dieser Woche. (AZ)

