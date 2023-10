Julia Galic entfacht ein Feuerwerk mit ihrem Geigenbogen

Die Oettinger Residenzkonzerte feiern ihren diesjährigen Abschluss. Das Geigenspiel Julia Galic' wird im Schloss zum Genuss.

Oettingen hat den Ruf, mit seinem Schloss ein Zentrum für klassische Musik zu bilden. Das hängt damit zusammen, dass das Albrecht-Ernst-Gymnasium seit Jahrzehnten vor allem Streicher unterrichtet, die sich immer wieder in die Reihen des erfahrenen Bestandes des Oettinger Kammerorchester mischen. Sie setzen die mehr als 50 Jahre Pflege der Kammermusik kontinuierlich fort. Ein Beispiel dafür ist das jüngste Residenzkonzert. In der Reihe haben junge Solisten immer wieder die Gelegenheit, in einem so wundervoll ausgestalteten barocken Konzertsaal zu musizieren und gleichzeitig ihren künstlerischen Bekanntheitsgrad zu erhöhen.

Für dieses Programmkonzept steht der Musiklehrer des AEG und Vorsitzender der Konzertreihe, Günter Simon, der die an der Münchner Musikhochschule lehrende Geigenprofessorin Julia Galic für einen Auftritt im Schloss gewinnen konnte. Damit konnten die Besucher die in Oettingen bereits bekannte und gefeierte Künstlerin begrüßen, die bei den Violinfestivals in den Räumen des Schlosses sich als Kursleiterin in den vergangenen Jahren einen Namen machte.

Das Geigenspiel ein Genuss: Julia Galic bei den Residenzkonzerten

Ihr Geigenspiel war für die Zuhörer ein Genuss, wenn sie neben ihrer perfekten Spieltechnik auch noch Mozarts feinsinnige Kompositionskunst mit allen Sinnen zur Geltung brachte. Dieser sehr melancholische, weit ausschweifende Teil sprach sehr stark das Gefühl an, was das Publikum mit seinem ausgiebigen Beifall deutlich machte.

Schon die zuvor an den Anfang gesetzten Stücke Edward Elgars bevorzugten mehr die leiseren Töne, zu denen schon von den Namen her keine bewegteren Rhythmen passten. Er schuf nämlich mit seinen zwei sich ergänzenden "Chanson de matin" und "Chanson de la nuit" im Grunde zwei musikalische Naturbetrachtungen, in denen er die Stimmungen von Morgen und Abend einfing. Rhythmisch, voller Energie, präsentierte Galic "Introduction und Rondo capriccioso" von Camille Saint-Saëns, eines Freundes des Geigenvirtuosen Pablo Sarasate, eine Suite mit Anleihen an die spanische Folklore, mit sogenannten "espanoladas" (Imitationen von spanischen Liedern und Tänzen). Mit viel Temperament ahmte Julia Galic die feurige spanische Art des Geigenspiels des Pablo Sarasate nach, die Zigeunerweisen und -tänze. Sie entfachte ein wahres Feuerwerk mit dem Geigenbogen.

Applaus im voll besetzten Schlosssaal

Den Klassikern wendete sich schließlich das Kammerorchester ganz zu, mit Joseph Haydns "Londoner D-Dur-Sinfonie", die er 1795 auf seiner zweiten Londonreise komponierte. Sie begann überraschend besinnlich und hymnenhaft, wobei die Pauken das rhythmische Geschehen im Verlauf immer mehr bestimmten und das Finale in einen Marsch verwandelten, der mit kräftigen Paukenschlägen heftig ausklang. Der folgende Applaus des voll besetzten Schlosssaals war die verdiente Anerkennung des Publikums für die großartige Leistung aller Mitwirkenden, vor allem für den umsichtigen und engagierten Dirigenten Günter Simon mit seinem Orchester.

Leuchtende Augen gab es bereits zuvor beim Kinderkonzert mit denselben Stücken. "Joseph Haydn, Joseph Haydn, Joseph Haydn!" skandierten die Musiker des Oettinger Kammerorchesters, um ihren als Joseph Haydn verkleideten Dirigenten in den Festsaal des Oettinger Residenzschlosses hereinzurufen. Günter Simon, mit historischem Gewand und Perücke, betrat als Hofkapellmeister die Bühne, um mit Joseph Haydns letzter Sinfonie zu beginnen, die zu den sogenannten "Londoner Sinfonien" gehört. In der Rolle des Komponisten Joseph Haydn erklärte der Dirigent, wie er seine Musik komponiert. Mithilfe von großen Legobausteinen veranschaulichte Simon das Handwerk eines Komponisten. Die Kinder wurden einbezogen, um den Bläsern im Orchester durch leises und lautes Zählen der Pausentakte beim Einsatz zu helfen.

Die Kinder waren begeistert vom Residenzkonzert, das ihrem Alter entsprechend gestaltet wurde. Günter Simon verkleidete sich als Joseph Haydn. Foto: Werner Rensing

Tobender Applaus war auch im Kinderkonzert der Dank für die begnadete Solistin, ein bestens aufgelegtes Orchester und einen souverän moderierenden Dirigenten. Er zog nicht nur seine Musiker, sondern auch die großen und kleinen Konzertbesucher in seinen Bann, wie die Stadt Oettingen mitteilt.