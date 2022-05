Karikaturen-Ausstellung in Oettingen: Ist Arbeit wirklich das halbe Leben?

Plus Eröffnung der Karikaturen-Ausstellung anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Katholischen Arbeiter-Bewegung (KAB) in Oettingen.

Die Vorsitzende des Ortsverbands Oettingen der Katholischen Arbeiter-Bewegung (KAB), Annemarie Leigart, hat im Rathaus Oettingen eine genauso amüsante wie zum Nachdenken anregende Karikaturenausstellung zum Thema „Mensch, Maschinen und Moneten“ eröffnet. Darin wird die moderne Arbeitswelt von verschiedenen Künstlern aufs Korn genommen wird.