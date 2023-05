Oettingen

vor 20 Min.

Kreativtage in Oettingen ziehen viele Besucher an

Plus Die Organisatorinnen sind sehr zufrieden. Schon am Nachmittag schlenderten viele Menschen durch die Oettinger Innenstadt. Pumptrack-Feier begeistert Jugendliche.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Es gab im Vorfeld der Oettinger Kreativtage viele Unwägbarkeiten: Das Wetter, die vielen parallel laufenden Veranstaltungen im Ries oder die Akzeptanz bei der Bevölkerung, ist die Premiere dieses Projektes inzwischen doch schon vier Jahre her. Doch auch die zweite Auflage des Events war gut besucht. Schon die Auftaktveranstaltung am Freitag mit dem Gitarrenkonzert im Marstall mit Ann-Sophie Leibl, Mark Leighton und Moritz Gruber übertraf die Erwartungen des Organisationsteams um Sabine Koloska, Anja Friedel, Anke Eisenabarth-Wessel und Sabine Herrguth.

Wieder war es ihnen gelungen, einen attraktiven Mix aus Veranstaltungen für Jung und Alt, aus Kunst und Handwerk, Musik und Film, Klassik und Action an vielen verschieden Locations überall in der Stadt zusammenzustellen. Besucher-Schwerpunkte waren der Marstall, das Heimat- und das Orgelmuseum. Aber auch die Ateliers, zum Teil als Pop-up, etwa im Zwinger oder der ehemaligen Bäckerei Emmendörfer, zogen viele Interessierte an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen