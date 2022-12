Lag unter dem Müllerstadel eine Mikwe im Verborgenen?

Plus Archäologen finden immer wieder Gegenstände bei den Bauarbeiten rund um die Krone in Oettingen. Derzeit wird geprüft, ob unter dem Müllerstadel ein jüdisches Tauchbad lag.

In der Schäfflergasse in Oettingen befindet sich die ehemalige Synagoge der Stadt. Mit dem Abriss des benachbarten Müllerstadels hinter dem Rathaus im Rahmen der Kronen-Sanierung sind Funde ans Tageslicht bekommen, die nun ein Archäologen-Team aus Bamberg beschäftigen und ebenfalls mit Oettingens jüdischer Geschichte zu tun haben könnten. Für einen Oettinger Heimathistoriker liegt es nahe, dass es sich bei dem Fund um eine Mikwe handelt, ein jüdisches Tauchbad.