Lkw-Fahrer reißt Zapfsäule aus der Verankerung

Eine Zapfsäule wird in Oettingen beschädigt. Der Sachschaden ist hoch.

Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montag gegen 14.50 Uhr beim Rangieren seines Fahrzeugs in einer Tankstelle Am Sauereck in Oettingen eine Zapfsäule gestreift. Diese wurde dadurch laut Polizeibericht teilweise aus der Verankerung gerissen, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand. (AZ)