Nach Unfallflucht in Oettingen sucht die Polizei Zeugen

Ein geparktes Auto wird in Oettingen angefahren, der Verursacher flüchtet. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

Eine unbekannte Person hat am Dienstagmorgen gegen halb neun einen in der Oettinger Schlossstraße geparkten Opel Combo angefahren. Laut Polizeibericht fuhr der Täter oder die Täterin mit einem kleineren grauen Pkw an dem geparkten Auto vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden ist.

Die Person fuhr allerdings von der Unfallstelle davon, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

