"Körperlandschaften" in Oettingen: Dieser Künstler stellt nur alle 15 Jahre aus

Plus Jürgen Geisenberger firmiert als Künstler unter dem Pseudonym W. Mountgoaten. Für seine Werke nutzt er auch Knochen, die er bei Spaziergängen findet.

Wenn man eine Ankündigung liest mit der Überschrift "Körperlandschaften", denkt man unwillkürlich an die berühmten Plastinate des Anatomen Gunther von Hagen. Wenn man dann das faszinierende Ambiente der alten Reithalle in Oettingen betritt, empfangen zwar keine Plastinate, doch die Exponate strahlen eine ähnliche Wucht aus.