Oettingens Wirtschaft kämpft weiter gegen eine Sperrung des Marktplatzes

Die Werbegemeinschaft sammelt Unterschriften, um ihr Anliegen zu verdeutlichen. Für einen Kompromiss zeigt sie sich offen.

Wie kann am Oettinger Marktplatz mehr Aufenthaltsqualität geschaffen werden? Im Zusammenhang mit dieser Frage beraten die Stadträte im Kultur- und Innenstadtausschuss sowie in den Fraktionen über eine temporäre Marktplatzsperrung. Einen Konsens gibt es bislang noch nicht. Die Werbegemeinschaft lehnt eine temporäre Sperrung für den Durchgangsverkehr von Montag bis Samstag von 6 bis 19 Uhr grundlegend ab und hat diesbezüglich auch Unterschriften gesammelt. Doch sie sperrt sich nicht gegen alles, einen Kompromiss halten auch die Gewerbetreibenden für denkbar.

Die Werbegemeinschaft will mit der Unterschriftenaktion auch daran erinnern, dass es vor rund 20 Jahren in Oettingen schon einmal eine Marktplatzsperrung gab. "Diese wurde nach großen Protesten und auch wegen der aufgetretenen großen Nachteile für den Handel und die Gastronomie wieder abgeschafft", teilt die Gemeinschaft mit. Viele hätten Umsatzeinbrüche gespürt. Wer sich daran noch erinnern könne, würde die Hände über dem Kopf angesichts der aktuellen Debatte zusammenschlagen, heißt es weiter.

Unterschriftenliste gegen Marktplatzsperrung an Bürgermeister Heydecker

Die Unterschriftenliste soll am 4. April um 16 Uhr dem Bürgermeister übergeben werden. Im Gespräch sagt Gabriele Dietz von der Werbegemeinschaft, dass selbst Dr. Peter Markert in einem Workshop für die Innenstadtentwicklung stark davon abgeraten habe, den Durchgangsverkehr zu sperren. In den Workshops habe sich allerdings auch gezeigt, dass Kompromisse nicht von allen mitgetragen werden würden, berichtet Dietz. Ein denkbarer Kompromiss wäre für sie beispielsweise eine Einbahnstraßen-Lösung oder eine Zone Tempo-20.

"Wir haben einfach ein Problem, wenn man nicht in die Stadt reinfahren kann", meint sie. So profitiere die Gastronomie von Spontanbesuchen. Sie könne sich außerdem nicht vorstellen, dass der Betreiber des Hotels Krone sich damit abfinden könnte, wenn seine Gäste nicht bis zum Hotel fahren könnten.

Wie berichtet, gibt es innerhalb der Fraktionen im Stadtrat unterschiedliche Meinungen. Bürgermeister Thomas Heydecker äußerte sich im jüngsten Kulturausschuss zurückhaltend. Er hielt es für problematisch, wenn der Verkehr wegen der Sperrung durch die engen Gassen umgeleitet werden würde. Karl Lill und Martina Krommrei (auch beide SPD) hielten kleinere Maßnahmen für besser. Zweiter Bürgermeister Markus Eisenbarth meinte, es brauche womöglich eine grundlegende Neukonzeption des Areals.

Das Thema ist noch nicht vom Tisch. Es soll weiter beraten werden.