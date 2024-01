Oettingen

15:39 Uhr

Oettinger Feuerwehr muss brennenden Müllcontainer löschen

Ein großer Müllcontainer steht in Oettingen am Donnerstag in Brand. Die Feuerwehr rückt mit 30 Einsatzkräften aus.

Die Oettinger Feuerwehr ist am Donnerstag wegen eines Brandes ausgerückt. Wie die Polizei schildert, stand gegen 23 Uhr ein größerer Müllcontainer in der Oettinger August-Moralt-Straße in Brand. Die Einsatzkräfte rückten mit etwa 30 Personen aus. Der Brand griff nicht auf umliegende Gegenstände oder Häuser über und konnte schnell gelöscht werden. Die Polizei vermutet, dass sich der Hausmüll selbst entzündet hat. Am Container entstand kein großer Schaden. (AZ)

