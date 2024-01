Oettinger übernimmt Proteinbierhersteller Joybräu

Im Rahmen der neuen Unternehmensausrichtung übernimmt Oettinger ein Start-Up aus Hamburg. Joybräu hatte zuletzt Insolvenz anmelden müssen.

Der Getränkehersteller Oettinger übernimmt den Proteinbierhersteller Joybräu, wie das Unternehmen aus dem Ries in einer Pressemitteilung bekannt gab. Das 2016 gegründete Hamburger Start-Up Joybräu sei durch die TV-Sendung „ Die Höhle der Löwen“ bekannt geworden. Im Juli 2023 musste es Insolvenz anmelden. Oettinger stärke mit dieser strategischen Akquisition seine Innovationskraft, sagt CEO Stefan Blaschak in der Mitteilung: „Zum einen führen wir die Proteinbiermarke Joybräu weiter. Zum anderen heben wir ihren Spirit, ihre Agilität und ihre Experimentierfreudigkeit auf ein nächstes Level: Wir integrieren die patentierte Verfahrenstechnologie in die Produkt-Pipeline von Oe.“

Oe ist die neu geschaffene Innovationsmarke von Oettinger, mit der das Getränkeunternehmen ab diesem Jahr über Sortimentsgrenzen hinweg sogenannte Functional Drinks für das In- und Ausland realisieren will. „Speziell im Bereich funktionaler Ingredienzien sehen wir das größte Potenzial sogar außerhalb Deutschlands“, so Stefan Blaschak. „Bezüglich Akzeptanz und Kaufbereitschaft von Lebensmitteln mit Zusatznutzen für das eigene Wohlbefinden sind uns die Verbraucher in vielen Ländern Lichtjahre voraus.“

Oettinger übernimmt Joybräu: Teil der neuen Unternehmensausrichtung

Rechtsanwalt Stefan Denkhaus, Partner in der Wirtschaftskanzlei BRL und Insolvenzverwalter von Joybräu, erklärt in der Mitteilung: „Mit Oettinger haben wir einen strategischen Käufer gefunden, der mit seinem Familienunternehmer-Hintergrund und der internationalen Ausrichtung eine neue Perspektive für die innovative Getränkemarke Joybräu schafft.“

Vor kurzem erst hatte Oettinger seine neue Unternehmensausrichtung bekannt gegeben. Unter dem Motto „Getränke. Fair. Für alle.“ möchte der deutschlandweit regional tätige Getränkehersteller unter anderem bis 2026 seinen Absatz mit hauseigenen Marken und innovativen Produkten deutlich zu erhöhen. Das Geschäftsmodell, beste Qualität zu einem fairen Preis zu bieten, bleibe dabei die strategische Basis, so CEO Blaschak. (AZ)

