Person ist mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Die Polizei sieht in Oettingen ein Auto ohne Kennzeichen. Nun wird gegen den Besitzer ermittelt.

Einer Polizeistreife ist am Montag in der Oettinger Bahnhofstraße ein Pkw aufgefallen, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Wie sich nach Angaben der Beamten herausstellte, fuhr der Besitzer mit dem nicht zugelassenen Pkw auf öffentlichem Verkehrsgrund, sodass gegen die Person nun strafrechtlich ermittelt wird. (AZ)

