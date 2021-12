Stadtrat tagt und berät erneut über "Grüner Leben"

In der nächsten Stadtratssitzung der Stadt Oettingen geht es erneut um das Wohngebiet "Grüner Leben". Außerdem sollen der Bau- und Kulturausschuss umbenannt werden. Weitere Themen: der Straßenunterhalt 2022, die Entlastung der Jahresrechnung und die Vorstellung der Eckpunkte des Leistungsverzeichnisses zum Planerauswahlverfahren "Saumarkt". Die Sitzung findet bereits am kommenden Dienstag, 21. Dezember, um 18.30 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule statt. Eine nicht öffentliche Sitzung schließt sich an. (AZ)