Oettingen

vor 31 Min.

Taglieber feiert 90-Jähriges: Eine Firma auf dem richtigen "Holzweg"

Plus Seit 90 Jahren besteht die Firma Taglieber Holzbau, ist jedoch stark gewachsen. Als Erwin Taglieber übernahm, gab es sieben Mitarbeiter – heute sind es über 220.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Erwin Taglieber gehört zu den Pionieren im Holzhausbau in Deutschland: Der Geschäftsführer der Taglieber Holzbau GmbH hat bereits 1993 sein erstes Haus aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz errichtet – zu einer Zeit, in der diese Art des Bauens noch keine allzu große Rolle in der Gesellschaft gespielt hat. Schon damals war ihm klar, dass Bauen mit Holz im Laufe der Zeit eine immer größere Rolle spielen werde. Er sollte recht behalten: Sein Unternehmen gehört inzwischen zu den führenden Betrieben auf dem Holzbausektor in ganz Süddeutschland.

Am vergangenen Wochenende feierte die Taglieber GmbH auf dem Firmengelände in der Georg-Schwab-Straße ihr 90-jähriges Bestehen zusammen mit der gesamten Belegschaft und Gästen aus der Politik. Eingebettet war das Jubiläum in einen Bauinfotag und den 3. Klimaschutztag des Deutschen Holzfertigbauverbandes, dessen Vorsitzender Erwin Taglieber ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen