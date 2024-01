Oettingen

26.01.2024

Telekom kündigt für Teile Oettingens Einschränkungen an

In Oettingen müssen Telekomkunden rund um den Standort am Grafenfeld mit Einschränkungen beim mobilen Telefonieren rechnen.

In der Woche ab dem 29. Januar arbeitet die Telekom in Oettingen am Antennennetz. Mobilfunkkunden sollen damit rechnen, nicht telefonieren zu können.

Die Deutsche Telekom hat mitgeteilt, dass sie in der Kalenderwoche 5, also die Woche beginnend mit dem 29. Januar, den Standort am Grafenfeld technologisch auf die neueste Antennen- und Systemtechnik umrüsten wird. Hintergrund sind Verbesserungen im Netz. Die Deutsche Telekom wolle nach dem erfolgten Umbau den Nutzern sowohl 2G, 4G als auch 5G anbieten können, gibt die Stadt Oettingen als Information an ihre Bürgerinnen und Bürger weiter.



Allerdings ist damit zu rechnen, dass während der Umrüstung die Oettinger Bürgerinnen und Bürger nicht über das Mobiltelefon telefonieren oder angerufen werden können. Falls die betroffenen Mobiltelefone in dieser Zeit im WLAN eingebucht sind, werden die Nutzer wahrscheinlich gar nichts von den Arbeiten der Telekom merken. Bei Fragen oder Problemen steht der Kundenservice der Deutschen Telekom unter 0800 330 2202 oder https://www.telekom.de/kontakt zur Verfügung. (AZ)

