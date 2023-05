Der Umbau am AEG muss wegen der Abiturprüfungen pausieren

Am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium verzögern sich die Bauarbeiten wegen der Abiturprüfungen. Außerdem soll beim Umbau ein wenig gespart werden.

Der große Umbau am Oettinger AEG schreitet voran: Davon berichtete Fachbereichsleiter Joachim Aurnhammer kürzlich in der Sitzung des Bauausschusses des Kreistags. Kleinteilige Unterfangungsmaßnahmen hätten ein wenig aufgehalten, seien jetzt aber abgeschlossen. Aktuell werde vorrangig am Hauptgebäude gebaut. Die Betonarbeiten an der Decke über dem Erdgeschoss seien fertig. Allerdings muss die Baustelle in den kommenden Wochen stillstehen.

Eigentlich sollten nur wegen der mündlichen Abiturprüfungen die Arbeiten zwei Wochen lang ruhen, nachdem sich nichts daran ändern lasse, dass Prüfungen und Arbeiten zusammenfallen. Die Baufirma wird sich nun nach Absprache mit dem Landkreis einer anderen Baustelle zuwenden, so muss der Kreis keine Stillstandskosten zahlen. Der Nachteil ist aber, dass diese Baustelle drei bis vier Wochen lang dauern wird, entsprechend stehen die Arbeiten am AEG länger als geplant.

So will der Landkreis am AEG in Oettingen sparen

Aurnhammer sagt: "Wir wollten das Gebäude bis Ende November dicht haben." Jetzt sei das bestenfalls vor Weihnachten der Fall. Daher hofft der Leiter auf mildes Wetter bis dahin. Man habe keine bessere Lösung für die Verzögerung.

Zuletzt hätten einige Submissionen stattgefunden, die Ergebnisse seien überraschend positiv, man bewege sich auf Höhe der Kostenberechnung. Ein "Worst Case"-Szenario geht von Kosten von 17,91 Millionen aus, vorgesehen sind 17,5 Millionen.

Bei den Planern habe man daher um Einsparvorschläge gebeten. Mit einem anderen Teppich, den es so auch in anderen Schulen gebe, spare man 23.000 Euro, eine einfachere Oberfläche bei Möbeln könne zu 30.000 Euro Ersparnis führen. Im Außenbereich könnte die Kreisgärtnerei einige Arbeiten übernehmen und durch kleinere Pflanzen könnten bei den Außenanlagen 25.000 Euro gespart werden.

Das Gremium stimmte den Vorschlägen zu. Ein anderes Pflaster und der Verzicht auf Holzauflagen zum Sitzen für den Innenhof wollte die Verwaltung nicht umsetzen. Landrat Stefan Rößle sieht es positiv, dass die Kosten nur geringfügig überschritten werden, man bewege sich im Rahmen.