Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt Gummipoller

Ein Pkw-Fahrer erfasst einen Gummipoller, als er in Oettingen in Richtung Kreisverkehr fährt. Er stellt den Poller wieder auf, jedoch ist dieser stark beschädigt.

Aus bisher unbekannten Gründen hat am Freitagabend um circa 17 Uhr ein Pkw-Fahrer einen Gummipoller am Gehweg erfasst, als dieser in Oettingen in Richtung Kreisverkehr gefahren ist.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer stieg aus und stellte den Poller wieder auf. Nach Angaben der Polizei ist dieser jedoch stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter der Telefonnummer 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)