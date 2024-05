Was Anwohner und Besucher beim Historischen Markt beachten müssen

Aufgrund des Historischen Markts gibt es in Oettingen einiges zu beachten. Die Innenstadt ist für den Straßenverkehr gesperrt, nicht alle Parkplätze sind benutzbar.

So manche Bühne ist schon aufgebaut, doch richtig geht es jetzt in den letzten Tagen vor dem Start am Freitagabend los: Dann wird in Oettingen alles für den Historischen Markt hergerichtet. Das geht mit so manchen Einschränkungen einher, die die Stadt kürzlich bekannt gemacht hat. So müsse etwa der Wochenmarkt am Freitag entfallen – auch aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt könne dieser nicht auf einen früheren Termin verlegt werden.

Im Rahmen der Aufbauarbeiten könne der Verkehr nach Angaben der Stadt nur sehr langsam vorankommen. Ab Donnerstag, 13 Uhr, ist der Straßenverkehr dann zwischen den Stadttoren gesperrt – das gilt bis Montag, 17 Uhr. Auch Anlieger können nicht zu ihrem Anwesen fahren und sollten, sofern sie ihr Auto oder Motorrad benötigen, beides außerhalb der Innenstadt parken. Der Parkplatz am Heimatmuseum steht aber nicht zur Verfügung, da diese Fläche von den Handwerkern bespielt wird. Parkplätze sind ausgeschildert und können laut dem Verein Historischer Markt kostenlos genutzt werden, empfohlen werden etwa die Parkflächen Augraben und Am Steinerbach.

Historischer Markt in Oettingen: Einkaufen ist am Samstagvormittag möglich

Anwohnerinnen und Anwohner, die innerhalb des Bereichs wohnen, in dem Pflasterzoll kassiert wird, müssen keinen Eintritt zahlen. Auf Vorlage des Personalausweises kann man einen Stempel bekommen und so freien Eintritt erhalten. Für einige Straßen ändert sich auch die Abholung der Mülltonnen, so wird etwa die schwarze Tonne, am Montag, 13. Mai, und die braune Tonne am Dienstag, 14. Mai, geleert, betroffen sind: Hofgasse, Reithausgasse, Holzgraben, Ringgasse, Klosterplatz, Rosengasse, Ledergasse, Schäfflergasse, Linsenmarkt, Schloßstraße, Manggasse, Schulgasse, Markthof Zwinger und Pfarrgasse.

Wer noch am Samstagvormittag in der Innenstadt einkaufen möchte, kann dies nach Angaben der Stadt auch tun, ohne Eintritt zahlen zu müssen. Dennoch seien aufgrund des großen Besucherandrangs die Kassenplätze bereits ab 10 Uhr besetzt.

Waffen sind beim Historischen Markt nicht erlaubt

Besucherinnen und Besucher dürfen laut Homepage des Historischen Vereins keine (historischen) Waffen mitbringen, dies ist nur Aktiven gestattet, die vom Veranstalter eine Waffenträgerkarte bekommen haben. Hunde und weitere Haustiere dürfen zum Schutz der Tiere nicht mitgebracht werden. Auch Flaschen (außer für Kinder, aber nicht aus Glas) sind auf dem Gelände nicht gestattet.

Christoph Schaffer, Vorsitzender des Vereins Historischer Markt, sagt: "Die Anwohner sind informiert und wir bitten um Verständnis, dass es jetzt immer enger wird in unserer Stadt." Besucherinnen und Besucher sollten auf dem ausgewiesenen Großparkplatz parken, der auch nachts gut beleuchtet sei.