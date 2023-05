Zweites Konzert der Oettinger Residenzkonzerte findet am Samstag statt

Das Oettinger Kammerorchester spielt am Samstag, 20. Mai. Was für die Zuhörerinnen und Zuhörer geboten sein wird.

Das zweite Konzert der Oettinger Residenzkonzerte bestreitet das Oettinger Kammerorchester unter Leitung von Günter Simon am Samstag, 20. Mai. Gleich drei Solisten, die alle an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert haben, werden laut einer Mitteilung am Abend zu hören sein: Der aus Belzheim stammende Tenor Stefan Schneider, die in Oettingen schon bekannte Oboistin Flavia Käfer aus Würzburg und der Leiter des Orchesters, Günter Simon an der Violine.

Eröffnet wird der Abend mit einem Concerto grosso von Karl Jenkins, "Palladio". Die Musik war ursprünglich für einen Fernsehwerbespot für eine Diamantenfirma aus Südafrika vorgesehen. Es schließt sich eine Streichersuite an, wiederum von einem englischen Komponisten: John Rutter. Darin werden englische und schottische Volkslieder verarbeitet. Vor der Pause stehen zwei Arien von Georg Friedrich Händel auf dem Programm, in denen die Liebe eindrucksvoll besungen wird.

Konzert von Bach bei Oettinger Residenzkonzert wird gespielt

Nach der Pause darf sich das Publikum auf eines der schönsten Konzerte von Johann Sebastian Bach freuen: das berühmte Doppelkonzert für Oboe und Violine in c-Moll. Flavia Käfer und Günter Simon musizieren seit über zehn Jahren regelmäßig zusammen. Das Oettinger Kammerorchester wird dieses Werk ohne Dirigenten spielen, Günter Simon wird das Orchester von der Solovioline aus leiten.

Zum Abschluss des Konzertabends erklingt die Sinfonie Nr. 62 von Joseph Haydn, die wie viele andere Sinfonien dieses Meisters immer wieder von feinsinnigem Humor gekennzeichnet ist.

Informationen und Karten sind erhältlich bei der Tourist-Information Oettingen, unter Telefon 09082/70952 und an der Abendkasse. Für Schüler und Studenten ist der Eintritt für alle Konzerte frei. (AZ)