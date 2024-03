20-Jährige kommt von der Straße ab: 20.000 Euro Schaden

Eine junge Frau kommt auf der B466 vor Ohmenheim von der Straße ab und wird leicht verletzt im Krankenhaus behandelt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 13.35 Uhr bei Neresheim ereignet. Eine 20-jährige Fahrerin fuhr auf der B466 vom Schweindorfer Kreuz kommend in Richtung Ohmenheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie laut Polizeiangaben vor Ohmenheim nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. (AZ)