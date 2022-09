Verein Rieser Kulturtage ernennt neue Ehrenmitglieder

Dr. Ruth Kilian hat das Museum Kulturland zu einem Aushängeschild der Region gemacht. Willi Feige sorgte dafür, dass sich die Rieser Kulturtage auch im württembergischen Ries etablieren.

Der Verein Rieser Kulturtage hat bei seiner Jahreshauptversammlung in Raustetten neue Beiratsmitglieder und die Projekte der Jahre 2023 bis 2025 vorgestellt. Bürgermeister Frank-Markus Merkt hob bei seiner Begrüßung das reiche Vereinsleben der Gemeinde hervor, unter anderem den Musikverein mit dem Blasmusikfestival Blasius und das Herblinger Theater im Riesrandstadl. Außerdem werde der "Ries-Panoramaweg" am 8. Oktober auf Fremdinger Gemarkung offiziell eröffnet.

Vorsitzender Gerhard Beck erinnerte an die verstorbenen Mitglieder. Die Mitgliederzahl betrage derzeit 389. Der Bericht des Vorsitzenden erstreckte sich auf die Veranstaltungen an den Nittinger Seen und in Auhausen ("Dreiklang"), die Eröffnung der Rieser Kulturtage 2022 in Wemding und auch auf die eindrucksvollen Veranstaltungen im Oettinger Schloss. Schatzmeister Walter Lang präsentierte den Bericht über die von Werner Deixler und Stephan Hönle geprüfte Kasse.

Neue Mitglieder des Vereinsbeirates wurden vorgestellt

Als erste der neuen Beiratsmitgliederinnen und -mitglieder wurde Johanna Fuchs, Stadtarchivarin von Bopfingen, vorgestellt. Sie gewann sofort die Sympathie der Versammlung, obwohl sie, da mitten in den letzten Vorbereitungen für ihre Hochzeitsfeier stehend, nicht anwesend war. Die Kunsthistorikerin Dr. Barbara Heinrich, seit 1. April neue Leiterin des Heimatmuseums Oettingen, beeindruckte mit vielfältiger Berufserfahrung. Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler, der neue Stadtarchivar von Nördlingen, kann auf eine facettenreiche, wenn auch nicht allzu lange Laufbahn bei den Archiven des Freistaats Bayern zurückblicken. Als Leiterin des Maihinger Museums Kulturland Ries hat Conny Zeitler bereits Fuß gefasst und erfolgreich mit den Kulturtagen kooperiert.

Den Ausblick auf die Zukunft leitete Beck mit dem Hinweis auf einen Vortrag am 8. November ein. Außerdem kündigte er an, dass ein Dokumentationsband über die Kulturtage 2022 im Frühjahr 2023 erscheinen soll. Diskutiert wurde die Frage, ob gedruckte Bände noch zeitgemäß seien oder ob man nicht auf digitale Veröffentlichung übergehen solle. Die Mehrheit war für ein "Sowohl – als auch", da bei beiden Publikationsmedien spezifische Vorteile gesehen wurden. Auch über das Onlinestellen von Druckwerken auf der Homepage des Vereins wurde gesprochen, verbunden mit der Möglichkeit zur Recherche in einem eigenen Mitgliederbereich.

2023 soll wieder der Rieser Kulturpreis verliehen werden

2023, so der Vorsitzende, soll auch der Rieser Kulturpreis wieder verliehen werden. Das Regelwerk müsse aber im Vorstand noch überdacht werden. Einen Höhepunkt sieht Beck im Projekt einer wissenschaftlichen Tagung über die Geschichte der Oettinger Grafen, die von Albrecht Fürst von Oettingen-Spielberg initiiert wurde. Für 2025 steht das fünfzigjährige Vereinsjubiläum an, das vorbereitet werden will. Ein Veranstaltungsformat "Forscherstammtisch" soll erprobt werden nach dem Vorbild des von Dr. Josef Hopfenzitz initiierten und erfolgreichen "Mühlenstammtisches".

Zum Abschluss wurden Dr. Ruth Kilian und Bürgermeister a.D. Willi Feige zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Dr. Kilian hat 35 Jahre lang im Museum Kulturland Ries gearbeitet, 18 Jahre davon als Leiterin, und das Maihinger Museum zu einem Aushängeschild für den Landkreis gemacht. Willi Feige hat von Anfang an dafür gesorgt, dass sich die Rieser Kulturtage auch im württembergischen Ries etablierten. Als langjähriger Bürgermeister hat er die Vereinsziele in der Gemeinde Kirchheim am Ries verankert und die Begeisterung für die lokale Kultur gefördert. Beide Ehrenmitglieder nahmen unter dem Beifall der Versammlung eine Urkunde und ein Präsent entgegen.