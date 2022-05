Reimlingen

12:00 Uhr

Ausstellung im Reimlinger Schloss: Wenn Dinge verrückt werden

Plus Im Reimlinger Schloss ist die Ausstellung "gegen-ständig" zu sehen. Drei Künstlerinnen zeigen dort ihre Werke - und entlocken Besuchern so ein Lächeln.

Von Peter Urban

Nachdem sie vor Corona in Oettingen in den ehemaligen Räumen des Schlecker-Marktes ihr kreatives „Unwesen“ getrieben haben, sind die Amateur-Künstlerinnen Helga Krieger, Christa Meese und Mariele Schwarzfischer zum Auftakt der Rieser Kulturtage ins Reimlinger Schloss umgezogen. Unter dem Titel „gegen-ständig“ präsentieren sie dort in gleich zwei Räumen Bilder und Objekte, die ein geradezu fröhliches Eigenleben führen, ausscheren, sich auf überraschende Kontexte einlassen und sich widerspenstig ihrer natürlichen Funktion verweigern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen