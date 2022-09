Bei ihr frohlockt das Publikum

Plus Die Harfenistin Silke Aichhorn brilliert im Reimlinger Konzertstadl.

"Lebenslänglich frohlocken" heißt das Programm der begnadeten Harfenistin Silke Aichhorn, die zum Auftakt des Herbstsemesters des Nördlinger Kulturforums im Reimlinger Konzertstadl aufgetreten ist.