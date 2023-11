Fulminantes Konzert mit akustischen Gitarren in Reimlingen

Mit den "Magic acoustic Guitars" gelingt dem Nördlinger Kulturforum ein Volltreffer im Reimlinger Kulturstadl. Wie das Duo seine Zuhörer in den Bann zog.

Es war ein fulminantes Konzert, das am Sonntagabend die Zuhörer in einem restlos ausverkauften Kulturstadl im wahrsten Sinne des Wortes von den Stühlen riss. Mit den "Magic acoustic Guitars" gelang dem Nördlinger Kulturforum mal wieder ein Volltreffer. Mit Roland Palatzky und Matthias Waßer standen zwei Ausnahmegitarristen auf der Bühne, die von Anfang an ihre Zuhörer in ihren Bann zogen.

Magic Guitars, das sind zwei Personen, vier Hände und zwölf Saiten. Zwölf Saiten sind aber auch zwölf Töne, die synchron gespielt werden können. Damit lässt sich schon was machen. Und so geht es mit einer unglaublichen Spielfreude und Virtuosität durch alle Stilrichtungen der Musik. Da erklingt schon als zweite Nummer das bekannte „Sultans of swing“ von den Dire Straits. Es ist verblüffend, wie Matthias Waßer an der Sologitarre diesen Titel interpretiert. Man glaubt da steht Mark Knopfler selbst auf der Bühne.

"Magic acoustic Guitars" im Reimlinger Kulturstadl

Matthias Waßer hat ein untrügliches Gespür für die wesentlichen Elemente eines Songs, die es herauszuarbeiten gilt. Und er erreicht damit einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Und so geht der Parforceritt an diesem Abend durch alle Stilrichtungen. Glenn Millers „In the Mood“, Mozarts „Rondo alla Turca“ oder Tico Tico: Alles was gut und reizvoll ist, kommt an diesem Abend zu Gehör.

Die Arrangements machen die beiden selbst. Dabei gibt es eine strenge Aufgabenteilung. Roland Palatzky ist für die Akkorde und Rhythmik zuständig. Mit der Exaktheit eines Schweizer Uhrwerks spielt er die durch die Gypsy Kings bekannten Rumba-Schläge und liefert somit Akkorde und Rhythmus gleichermaßen. Das ist hervorragend gespielt und es sind genau diese Rhythmen, welche die Zuhörer von Anfang an begeistern und zu stehenden Ovationen hinreißen lassen. "Magic acoustic Guitars" verzaubern an diesem Abend ihr Publikum durch ausgeklügelte Arrangements, atemberaubende Soli und mitreißenden Grooves und werden erst nach zwei frenetisch gefeierten Zugaben verabschiedet. (ce)