Reimlingen

vor 50 Min.

Von „Moon River“ bis „Über den Wolken“: Wie m&m's eine Zeitreise spielte

Plus Das Ehepaar Mayrshofer zeigt im Kulturstadl seine musikalische Bandbreite – muss aber unter erschwerten Bedingungen das Konzert in Reimlingen spielen.

Von Michael Eßmann

Am Ende eines wunderbaren Frühjahrssonntags versammelte sich im Reimlinger Kulturstadl eine fast schon eingeschworene Gemeinde von Musikliebhabern, um diesem Tag einen angemessenen Abschluss zu geben. Diesmal hatten die Künstler keinen weiten Weg. Die Gruppe m&m’s machte sich aus dem nahen Donauwörth auf, um mit „Evergreens aus Swing, Jazz & Pop“ eine Reise durch die Jahrzehnte anzutreten, wie es im Ankündigungstext heißt. Die Reise begann mit einer Interpretation des Jazzstandards „Sunny Side of the Street“, in den dann auch gleich noch die Begrüßung des Publikums eingebunden wurde: „Thank you, Hartmut Betz…“.

„m&m’s“ steht für das Ehepaar Mayrshofer und Evi Maierhofer aus Donauwörth bzw. Tapfheim. Leider war Letztere aus persönlichen Gründen verhindert, sodass die beiden verbliebenen Künstler für ihr Programm kurzfristig improvisieren mussten. Farina Mayrshofer am Saxofon und als (nun alleinige) Sängerin sowie ihr Mann Eduard am Piano. Das nächste Ziel der musikalischen Reise war der Strand von Rio de Janeiro, mit „The Girl from Ipanema“. Hier wechselte Farina geschickt zwischen Gesang und Saxofon und übernahm dabei ihre eigene Begleitung.

