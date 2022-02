Wie viel Reimlingen die Sanierung des Kindergartens kostet

Plus Reimlingen wird viel in Straßen im Jahr 2022 investieren. Doch auch Filteranlagen und der Kindergarten werden die Gemeinde einiges kosten.

Worin wird die Gemeinde in diesem Jahr investieren? In einer ersten Vorbesprechung stellte Bürgermeister Leberle noch einen Entwurf für das kommende Haushaltsjahr vor. Bei den Einnahmen und Schlüsselzuweisungen sehe er eine gewisse Erholung, dennoch befürworte er bei den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen einen eher vorsichtigen Ansatz. Leberle skizzierte kurz einige Haushaltsposten, bei denen er Erklärungsbedarf sah.