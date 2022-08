Baustellen und Einschränkungen: Auf diesen Straßen im Ries wird gebaut

Im Ries wird derzeit auf vielen Straßen gebaut. Die größten Projekte im Überblick und eine Vorschau für Einschränkungen im Spätsommer und Herbst.

Anders als in den Ballungszentren hat ein ländlich geprägter Landkreis wie das Donau-Ries im Grunde genommen keine größeren Verkehrsprobleme. Staus sind selten an der Tagesordnung und mit Ausnahme der Bundesstraße 25 als Hauptverkehrsachse ist der Verkehr auf den Rieser Straßen weitgehend überschaubar, wenngleich eine stetige Verkehrszunahme, insbesondere im Schwerlastbereich, deutlich festzustellen ist.

Die Verkehrswege müssen von den verantwortlichen Stellen dennoch in Schuss gehalten werden, was eine wichtige Voraussetzung für einen sicheren und möglichst reibungslosen Verkehrsablauf ist. Von daher sind temporäre Baustellen auf den Bundes-, Staats-, Kreis- und Gemeindestraßen unvermeidlich. Gerade in diesem Jahr trifft dies besonders für das Ries zu.

Anschlussstelle Nördlingen-Süd und B25 Richtung Möttingen weiterhin gesperrt

Im Bereich der Bundesstraßen sticht der umstrittene Ausbau der Bundesstraße 25 von Nördlingen nach Möttingen schon seit dem Vorjahr heraus, wofür ein immenser Aufwand betrieben wird, was an der riesigen Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Nördlingen-Süd unübersehbar ist. Viele schütteln den Kopf, wenn sie die Erdbewegungen sehen, die erfolgt sind, um eine Fahrspur mehr zu bauen und den Heuweg über eine noch zu bauende Brücke über die Bundesstraße anzubinden. Das Staatliche Bauamt Augsburg steht trotz der Kritik nachdrücklich zu den Planungen. Künftig sei ein sicheres Überholen und eine sichere Anbindung Reimlingens über den Heuweg gewährleistet, meinte das Bauamt und verweist gleichzeitig darauf, dass die Baufirmen möglichst viel der bestehenden Bausubstanz verwenden und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Derzeit ist die Straße noch komplett gesperrt. Anfang September sollen die drei Spuren auf dem rund zwei Kilometer langen Teilabschnitt bis zum Mittelweg fertig sein. Noch bis November dauern allerdings nach den derzeitigen Planungen die Arbeiten für die Heuweganbindung mittels der Brücke, die jedoch den laufenden Verkehr auf der Bundesstraße nicht beeinflussen.

Staatsstraßen werden derzeit nicht saniert. Jüngst hat sich allerdings ein Fenster für den Ausbau der Staatsstraße von Möttingen nach Ziswingen aufgetan. Hinter den Kulissen laufen Gespräche. Es besteht die Hoffnung, die Strecke in einigen Jahren verbessern zu können.

Straße zwischen Heroldingen und Katzenstein gesperrt

Bei den Kreisstraßen tut sich hingegen einiges. Die Baustelle zwischen Heroldingen und Katzenstein ist in vollem Gange. Dafür ist die Verbindung gesperrt. Für den Herbst hat die Tiefbauabteilung des Landkreises folgende Straßen auf dem Ausbauplan: die Kreisstraße DON 7 innerhalb Deiningens Richtung Grosselfingen bis etwa auf Höhe des Schützenheims. Im September soll nach Angaben des Tiefbauverantwortlichen des Landratsamtes, Gerhard Schappin, die Fahrbahndecke aufgetragen werden. Ebenfalls im Herbst beginnt der Ausbau der Straße von Balgheim bis zum Kreisel bei Hohenaltheim. Deckenarbeiten sind zwischen Niederaltheim und der Ganzenmühle auf der Agenda.

Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet Oettingens

Eine rege Bautätigkeit steht in der Oettinger Innenstadt an. Dort wird nach den Ferien in der Reithausgasse, am Klosterplatz und im Kupfergässchen im Untergrund gearbeitet – sprich Wasser- und Nahwärmeleitungen stehen zur Erneuerung an. Insgesamt erstreckt sich diese Baumaßnahme von der Kreuzung Manggasse bis zur Einmündung in die Schloßstraße. Das Bauamt weist in dem Zusammenhang auf unvermeidbare Verkehrseinschränkungen hin, insbesondere bei den Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken. In den betroffenen Straßenzügen gibt es darüber hinaus keine oder nur wenige Parkmöglichkeiten.

Eine weitere Baustelle im Nordries wird ebenfalls nach der Urlaubszeit eröffnet: Im Auhausener Ortsteil Lochenbach geht es um die Erneuerung der Ortsdurchfahrt. Die Kanalarbeiten sind inzwischen abgeschlossen.

Arbeiten in Schwörsheim und Minderoffingen

Durch Kanalauswechslungen kommt es im Munninger Ortsteil Schwörsheim zu Verkehrseinschränkungen. Im Moment wird in der Mönchswiese und in der Kirchstraße gebaut, was Sperrungen dieser Straßen bedingt. Laut Bürgermeister Dietmar Höhenberger liegen die Arbeiten weitgehend im Zeitplan, sodass die Beschränkungen sukzessive aufgehoben werden können.

Größere Bautätigkeiten gibt es seit Längerem in Minderoffingen. Dort wird die Dorfstraße umfassend saniert. Sie ist offiziell für den Verkehr gesperrt. Auch hier zeichnet sich ein Ende ab, versichert Bürgermeister Helmut Bauer.

