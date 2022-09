Prozess: In einer Nacht stahlen sie aus einem Kleingarten und zwei Jugendbuden

Plus Gleich vier Angeklagte müssen sich wegen Diebstahl und Sachbeschädigung in Nördlingen vor Gericht verantworten. Für einen von ihnen steht viel auf dem Spiel.

Ursprünglich hätte man eine Turnhalle oder einen Saal für diesen Fall anmieten müssen, sagte Richter Gerhard Schamann. Denn vor einem Jahr "war Hoch-Coronazeit, da war ein Verfahren mit sieben Angeklagten und sieben Verteidigern nicht möglich". Daher wurde der Prozess verschoben und findet so erst fast ein Jahr nach der zugelassenen Anklage statt. Der Vorteil: Mittlerweile hat sich die Zahl der Angeklagten reduziert: Das Verfahren gegen eine Person sei eingestellt worden, wegen Umzug muss sich ein Angeklagter vor einem anderen Gericht verantworten und eine Person sei "verschwunden und untergetaucht", so der Richter. Doch vor allem für einen der vier Übriggebliebenen geht es um seine Freiheit. Aber seine Anwältin hat sich etwas einfallen lassen.