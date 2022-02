Bei Riesbürg ist eine Fotovoltaikanlage geplant

Plus Zwischen Goldburghausen und Benzenzimmern soll auf privater Fläche eine Fotovoltaikanlage entstehen. Nun wurden die ersten Details beraten.

An der Kreisstraße zwischen Goldburghausen und Benzenzimmern soll auf einem Privatgrundstück kurz nach dem sogenannten „Weiher“ eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. Der Riesbürger Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit einem entsprechenden Antrag zur Aufstellung eines dafür notwendigen Bebauungsplanes, dem das Gremium zustimmte.