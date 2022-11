Hohe Baupreise zwingen Riesbürg zum Sparen

Plus Eigentlich sollten die Römerhalle und die Ganztagsschule in Utzmemmingen zusammen 8,5 Millionen Euro kosten – jetzt liegt erstere schon bei 6,6. Mancher Rat stellt alles infrage.

Für Bürgermeister Willibald Freihart und den Riesbürger Gemeinderat ist es eine ganz neue Situation. Konnte die württembergische Rieskommune in den zurückliegenden Jahren bei ihren umfangreichen Investitionsvorhaben finanziell weitestgehend aus dem Vollen schöpfen, ist dies 2023 völlig anders. Erstmals sehen sich die Verantwortlichen mit erheblichen Finanzierungsproblemen konfrontiert. Nicht zuletzt wegen der exorbitant gestiegenen Baupreise muss die Gemeinde kleinere Brötchen backen und ihre ambitionierten Planungen für die Generalsanierung der Utzmemminger Römerhalle samt neuer Mensa grundsätzlich überdenken. Fraglich ist auch der Bau der neuen Ganztagsgrundschule in Utzmemmingen.