Riesbürg

vor 50 Min.

Müll wird am Goldberg zum immer größeren Problem

Plus Weder Sperrmüll, noch Hundekot haben etwas im Naturschutzgebiet bei Goldburghausen verloren. Die Natur leidet laut Naturschutzwart noch unter anderen Eingriffen.

Von Bernd Schied

Seit geraumer Zeit ist der Goldberg bei Goldburghausen ein beliebtes Ausflugsziel für Urlauber und Naturliebhaber. Neben einem umfassenden Rundblick in das Ries bietet die 515 Meter hohe Erhebung am württembergischen Riesrand eine Heimat für seltene Pflanzen und Vogelarten, aber auch Insekten wie etwa die in Deutschland sehr selten vorkommende Schwarze Mörtelbiene, die am Goldberg einen ihrer letzten Rückzugsräume hat. Wegen der Artenvielfalt ist das Gebiet bereits seit Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Doch es gibt immer mehr Probleme.

