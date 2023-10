Schutt an der Eger: Wer hat illegal Müll entsorgt?

An vier Stellen wird in Riesbürg illegal Schutt weggeworfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Riesbürg illegal Schutt entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde an der Eger auf einer Strecke von rund 500 Metern an vier Stellen Felsgestein, welches zum Teil auch ins Bachbett stürzte, abgeladen. Der Bereich Umwelt/Gewerbe des Polizeipräsidiums Aalen bittet um Hinweise unter Telefon 07961/9300. (AZ)

