Hoher Schaden bei Auffahrunfall bei Rudelstetten

Weil ein Autofahrer abbiegen muss, bremst er. Das erkennt der Fahrer hinter ihm nicht und fährt ihm auf. Der Fahrer verletzt sich leicht

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 10 ungebremst in das Auto vor ihm gefahren. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 60-jähriger Autofahrer gegen 17.20 Uhr die Kreisstraße von Wechingen kommend in Richtung Rudelstetten. Als er nach links abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt abbremsen. Das erkannte der Fahrer hinter ihm nicht.

Der 61-jährige Unfallverursacher verletzte sich dabei leicht. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

