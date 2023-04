Rühlingstetten

24.04.2023

Wie ein Windrad in Rühlingstetten zu einer Erfolgsgeschichte wurde

Als das Windrad in Rühlingstetten 2014 in Betrieb genommen wurde, war es das größte in Bayern.

Drei Personen in Rühlingstetten hatten 2012 eine Vision: Mit großem Mut investierten sie Geld und vor allem sehr viel Zeit in die Idee, ein gemeinschaftlich finanziertes Windrad zu bauen. Seit 2015 liefert es jetzt Strom in das Netz, rund 6,2 Millionen kWh/Jahr.

Die Geschichte, wie aus einer Vision ein erfolgreiches Geschäft wurde, erzählt Erna Lechner bei einer Führung: Zusammen mit Wolfgang Utz und Jochim Steinmeyer konkretisierten sie die Idee zum Bau des Windrads und die frühzeitige Einbindung der Einwohnerinnen und Einwohner in das Vorhaben. "Am Anfang haben wir neben unserer hauptberuflichen Tätigkeit sehr viel Zeit in das Projekt investiert", so Lechner. "Die Unterlagen für den Bauantrag füllten damals mehr als 21 Ordner." Heute habe sich der Aufwand für die Verwaltung der Gesellschaft deutlich reduziert, "es sind noch etwa drei Stunden in der Woche."

