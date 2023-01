Die Polizei bittet um Hinweise. Der Vorfall soll sich vor Weihnachten zugetragen haben.

Wie die Nördlinger Polizei am Mittwochvormittag mitteilt, ist in Schaffhausen in der Zeit vom 18. bis 22. Dezember das Kennzeichen eines Motorrads gestohlen worden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)