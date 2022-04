Rieser Bernhard Beise beim Internationalen Speaker Slam ausgezeichnet

Plus Der Rieser Bernhard Beise brillierte beim Internationalen Speaker-Slam mit einer Rede über Vermögensaufbau. Der selbsternannte Mentor erklärt, wie das funktioniert.

Häuser im Ries und auf Mallorca, erfolgreich mit Seminaren und Workshops: Der Traum vieler Menschen ist für Bernhard Beise aus Schopflohe Realität. Der Weg dorthin war einer der Entbehrungen. Dafür konnte der 54-Jährige kürzlich erst bei einem Rednerwettbewerb mit einer vierminütigen Rede auf sich aufmerksam machen. Seine Themen: Gelderfolg, Erreichen von Zielen, Vermögensaufbau. Wie funktioniert das denn?