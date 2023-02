30.000 Euro Schaden bei Brand in Schwörsheim

Beim Schwörsheimer Sportplatz kommt es am Samstag zu einem Feuer. Was wohl die Ursache dafür war.

Ein Brand hat sich am Samstag, 4. Februar, gegen 15 Uhr am Sportplatz in Schwörsheim ereignet. Die Ursache des Brandes war laut Polizeibericht ein technischer Defekt im Bereich der Sauna. Die Feuerwehr Schwörsheim war innerhalb kürzester Zeit vor Ort, sodass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (AZ)

