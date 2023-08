Speckbrodi

Schäbles Kleinod und „Kranich-Waudel“: Wie bei Speckbrodi Spezielles entstand

In diesem Anwesen in Speckbrodi lebte die Familie Weinberger von 1896 bis 1912 mit ihren 13 Kindern. Das Bild zeigt die Kleinsölde „beim Keßler“ kurz vor dem Abbruch um 1985.

Plus Mit ihren 13 Kindern lebte die Familie Weinberger einst in einem kleinen Haus. Dann starb die Mutter und der Vater wurde in die Irrenanstalt gebracht.

Zwischen Fessenheim und Wemding befindet sich auf halber Strecke das Kranich-Holz, ein kleines Waldstück, nahe dem Naturschutzgebiet Wemdinger Ried. Wenige hundert Meter südlich davon hat der Landkreis Donau-Ries unter dem Namen „Schäbles Kleinod“ einen Lehrgarten mit alten Obstsorten, Schauflächen und Informationstafeln angelegt.

Im Jahr 2011 war das Anwesen von Antonie Schäble nach dem Tod ihres Mannes an den Landkreis übergeben worden. Hans Schäble hatte sich mit seiner Frau dort ein Naturidyll angelegt. 1969 hatten die beiden das Anwesen erworben. Hans Schäble war Leiter der Landwirtschaftlichen Kreisberufsschule und Mitglied des Kreistages in Nördlingen. Seine Witwe Antonie war Volksschullehrerin und als Geschäftsführerin des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege in Donauwörth tätig und beim Gartenbauverein Wemding aktiv. Sie lebt heute im Alter von 96 Jahren in guter Gesundheit in Wemding.

