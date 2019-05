00:01 Uhr

23 Kilometer mit 700 Höhenmetern

Essinger Panoramaläufe für TSV-Starter eine echte Herausforderung

Zum achten Mal veranstaltete der Leichtathletik-Club Essingen die „Essinger Panoramaläufe“ im Rahmen der Ostalb-Laufcup-Serie. Es war wie immer der vierte Lauf der jährlichen Serie, dieses Jahr allerdings bereits im Mai.

Angeboten wurden eine Strecke über 2,2 Kilometer, ein 6,5-Kilometer-Lauf, eine 11,5 Kilometer lange Strecke für Walker und Läufer und das Highlight, der „Vitus König Drei Berge Lauf“ über 23 Kilometer. Die 11,5- und 23-Kilometer- Laufstrecken zählen auch zu der Serienwertung.

Der „Sparkassenlauf Albuch light“ (11,5 km) führte die über 250 Teilnehmer um den Essinger Theußenberg. Schnellster bei diesem Lauf war Raphael Heilmann vom Laufsport Gruszka Aalen in 39:02 min. Bei den Frauen siegte Sophia Kaiser von der LG Regio Karlsruhe in 46:01 min. Die Ergebnisse der Starter des TSV Nördlingen: Hubert Bestler 46:57 min. (12. der Gesamtwertung, 2. der Altersklasse M45), Hans Niederhuber 56:34 (64. GW, 5. AK M60), Simone Müller 58:36 (79. GW, 2. AK W35), Bernhard Satzenhofer 1:03:54 Std. (10. AK M60), Patrycja Weng 1:04:14 (9. AK W45), Thomas Jakob 1:04:14 (10. AK M55), Horst Leberzammer 1:06:25 (2. AK M70), Miriam Bestler 1:08:18 (8. WHK), Klaus Wurscher 1:11:30 (21. AK M55) und Birgit Minder 1:11:31 (16. AK W45).

Der „Vitus König Drei Berge Lauf“ über 23 Kilometer führte über die drei Hausberge Theußenberg, Volkmarsberg und Aalbäumle mit über 700 Höhenmetern. Schnellster bei diesem Lauf mit 104 Finishern war Joachim Krauth von der Aalener Sportallianz in 1:21:30 Stunden. Beste Frau war Sonja Huber von der TG Viktoria Augsburg in 1:49:39 Std. Bei angenehmen Lauftemperaturen schickte Bürgermeister Hofer von Essingen aus die Läufer auf die Strecke. Die Nördlinger Läufer erreichten mit folgenden Ergebnissen das Ziel: Michael Dambacher 1:52:54 (25. GW, 6. AK M50) und Stefan Kirchner 2:12:59 Std. (11. AK M45). Die letzten Läufer wurden noch von einem heftigen Regenschauer überrascht. Der nächste Lauf des Ostalb-Laufcups ist der neu hinzugekommene „Hüttlinger Muffigellauf“ am 22. Juni.

Am 6. Juli findet der 16. Nördlinger Stadtlauf mit Start und Ziel am Marktplatz statt. (hni)

unter www.lac-essingen.de.

Themen Folgen