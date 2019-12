vor 12 Min.

Albuchschützen: Sabine Klein wird Schützenkönigin

Klein gewinnt mit 48,1 Teiler das Königsschießen. Nikolai Dollmann wird mit einem 151,1 Teiler Jugendkönig

Auf der Königsfeier der Albuchschützen Schmähingen im Gasthaus zum Goldenen Kreuz konnte sich 1. Schützenmeister Erich Oswald über eine Beteiligung von rund 50 Schützen an den verschiedenen Disziplinen des Königsschießens freuen. Geschossen wurde auf den elektronischen Schießständen des neuen Schützenheims.

Nach der Begrüßung von Ehrenschützenmeister Hans Hubel, Ortssprecher Heinrich Burger sowie der anwesenden Mitglieder und Gäste übergab Oswald das Wort an Sportwart Michael Endreß, der die Aufgabe übernahm, die einzelnen Ergebnisse vorzutragen.

Die Vereinsmeisterschaft 2019 in der Schützenklasse sicherte sich erneut Daniela Löfflad mit 3839 Ringen. Platz zwei belegte Sabine Klein mit 3764 Ringen vor Nicole Benninger (3679). Die Vereinsmeisterschaft der Jugendklasse konnte sich Justin Keplinger mit 2968 Ringen vor Noah Oppel mit 2743 Ringen sichern. In der Schülerklasse war erneut Sophia Keplinger mit deutlich verbesserten 1699 Ringen beste Schützin vor Nikolai Dollmann (1659) und Eliah Weidner (1516).

Die Höhepunkte des Abends waren die Proklamationen der Schützenkönige. Neuer Jugendkönig wurde Nikolai Dollmann mit einem 151,1 Teiler vor Theresa Klink mit einem 161,0 Teiler, die damit die Vorjahresplatzierungen getauscht hatten und Sophia Keplinger mit einem 174,4 Teiler. Der Trainingsfleiß und die Trainerausbildung zahlte sich beim Ausgang des Wettbewerbs des Schützenkönigs 2020 aus: Erstmals errang Sabine Klein mit einem 48,1 Teiler die Königswürde. Neumitglied Jürgen Löfflad aus Lierheim wurde auf Anhieb Vizekönig mit einem 51,4 Teiler. „Bronze“ ging an Martin Klink (65,7 Teiler). Als fleißigste Schützen des zu Ende gehenden Jahres wurde Sophia Keplinger mit 56 geschossenen Serien in der Schülerklasse, Justin Keplinger mit 29 Serien in der Jugendklasse sowie mit 56 Serien Daniel Oswald in der Schützenklasse geehrt. Weitere Ergebnisse:

Bestes Jahresblattl Herren: Daniel Oswald 10,4 Teiler – Damen: Daniela Löfflad 4,1 Teiler – Jugend: Justin Keplinger 9,4 Teiler – Schüler: Sophia Keplinger 7,0 Teiler – Schüler aufgelegt: Eliah Weidner 1,6 Teiler. Wurstschießen 1. Nikolai Dollmann 51,4 Teiler, 2. Anna Rösch 15,5 Teiler, 3. Sophia Keplinger 215,2 Teiler. Pokal 1. Fritz Hopf 17,6 Teiler, 2. Sabine Klein 37,7 Teiler, 3. Benjamin Hopf 57,3 Teiler. Wanderpokal 1. Nikolai Dollmann 96,7 Teiler, 2. Anna Rösch 107,9 Teiler, 3. Anja Hopf 109,6 Teiler. Jugendpokal 1. Sophia Keplinger 67,4 Teiler, 2. Hanna Hopf 113,9 Teiler, 3. Anna Rösch 170,6 Teiler. Ehrenscheibe 1. Margot Braun 83,3 Teiler, 2. Jutta Schreiber 94,8 Teiler, 3. Daniel Oswald 107,2 Teiler.

