Zum Saisonstart ein ganz dicker Brocken für die Nördlinger Angels

Plus Eigner Angels müssen am ersten Bundesliga-Spieltag nach Herne. Sie treffen dort auf eine eingespielte Truppe mit viel Potenzial.

Die Eigner Angels aus Nördlingen haben es zum Auftakt in ihre 14. Bundesligasaison mit einem ganz schweren Brocken zu tun. Am morgigen Sonntag um 16 Uhr ist Sprungball beim TC Herne (live auf Sporttotal TV).