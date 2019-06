vor 24 Min.

Bogenschützen im Einsatz

Lehmingen der Ausrichter

Am kommenden Sonntag, 23. Juni, findet die „Große FITA“ der Bogenschützen in Lehmingen statt. Hier messen sich Bogensportler aus ganz Bayern in verschiedenen Altersklassen und Distanzen und küren so im Anschluss ihre Landesmeister. Um 8 Uhr wird das Sportevent mit der Begrüßung durch die Verantwortlichen eröffnet. Gegen 8.45 Uhr beginnen dann die Wettkämpfe.

Für das leibliche Wohl aller Sportinteressierten ist mit Grillwürsten und Steaks ab 11 Uhr und anschließendem Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

Eine Woche später, am Sonntag, 30. Juni, stellt der SV Lehmingen-Dornstadt den Schießplatz für das Bogenschießen im Rahmen des Cross-Biathlon des Schützenvereins Auhausen zur Verfügung. Interessierte und Schaulustige haben hier die einmalige Möglichkeit, am Sportplatz in Lehmingen die Läufer ganz in Biathlon-Manier beim Bogenschießen anzufeuern. (pm)

