22.02.2020

Der Fasching muss warten

Wichtige Heimspiele für die FSV-Teams

Während am Wochenende beinahe überall der Fasching in der Bedeutung ganz oben steht, wollen die Bayernligadamen des FSV Marktoffingen zumindest bis zum Sonntag dem Volleyball diesen Rang überlassen. Immerhin stehen für die Damen II am Samstag (15.30 Uhr) und die Damen I am Sonntag (14 Uhr) erstrebenswerte Ziele auf dem Programm. Die Damen II wollen sich mit einem Sieg gegen die DJK München Ost II vorzeitig den Klassenerhalt sichern. Die Münchnerinnen könnten bei fünf Punkten Rückstand als einziges Team den FSV noch auf den Relegationsplatz verdrängen. Der 3:1-Sieg in der Vorrunde sollte hier als Vorbild dienen.

Am Sonntag möchten die Damen I gegen das Schlusslicht Lohhof III ihre ausgezeichnete Ausgangslage für den Endspurt gegen Schwabing und Kleinaitingen ausbauen. Drei Siege in den letzten drei Spielen sind ein Indiz dafür, dass die FSV-Damen ihr kleines Weihnachtstief überwunden haben und noch einmal ganz oben angreifen wollen. (jw)

Themen folgen