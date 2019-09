vor 19 Min.

Der Gegner gehört zum Liga-Inventar

Einen guten Eindruck – so wie hier auf dem offiziellen Teamfoto mit Betreuern und Verantwortlichen – wollen die Xcyde Angels beim Saisonstart in Hannover hinterlassen.

Xcyde Angels treffen bei der gemeinsamen Saisoneröffnung aller Bundesligisten in Hannover am Samstag auf den BC Marburg. Die Hessen haben klangvolle Namen im Kader.

Von Katja Gerstmeyr

Auf diesen Tag haben etliche Basketballfans im Ries gewartet: Am Wochenende steigt das Season Opening, das den Beginn einer neuen Runde in der DBBL einläutet. Dieses Jahr hat der TK Hannover die Rolle des Gastgebers inne und richtet das Event aus, das am Anfang einer Saison voller spannender und sehenswerter Spiele, voller Erfolge und ebenso vieler Niederlagen und natürlich voller unterhaltsamer Basketballabende stehen wird.

Auch wenn die Bedingungen an diesem Wochenende natürlich ganz anders sind als an einem normalen Spieltag, so ist die Veranstaltung doch ein besonderer Höhepunkt. Nicht nur, dass alle Mannschaften zusammenkommen, um ihre ersten Spiele auszutragen, zusätzlich stehen Höhepunkte wie der Dreier-Contest auf dem Programm. Für die Rieserinnen wird Neuzugang Leslie Vorpahl ihr Glück bei diesem Wettbewerb versuchen und vielleicht schon vorab ein erstes Ausrufezeichen setzen können.

So jung die Saison an diesem ersten Spieltag noch ist, desto „älter“ ist der Gegner der Xcyde Angels. Der BC Pharmaserv Marburg ist der dienstälteste Verein in der DBBL und gehört sprichwörtlich schon zum Inventar der deutschen Spitzenliga. Diese Konstanz spiegelt sich auch im Kader der Blue Dolphins wider. Nicht nur Trainer Patrick Unger ist schon seit 2013 Headcoach des Vereins, auch die US-Amerikanerin Tonisha Baker geht bereits in ihre siebte Saison für den BC. Damit hat sie selbstredend die meisten Einsätze aller internationalen Spielerinnen in der DBBL. Die Gewohnheit, nur wenige Spielerinnen auszutauschen, brachte dem BC in der vergangenen Saison besonders zu Beginn Erfolge, die sich sehen lassen konnten. Und so stehen auch dieses Jahr nicht nur Baker und Unger für die Stabilität des Marburger Teams. Nahezu alle Dolphins des vergangenen Jahres verlängerten ihre Verträge und bleiben dem Verein treu. So gibt es auch nur zwei neue Gesichter auf Seiten der Hessinnen. Theresa Simon wechselte aus Göttingen nach Hessen und die erst 21-jährige Candice White kommt direkt vom College; sie hinterließ prompt einen großartigen ersten Eindruck bei den absolvierten Testspielen.

Die halbe Nationalmannschaft steht im Marburger Kader

Wirft man einen Blick auf den restlichen Kader der Blue Dolphins, findet man die halbe deutsche Nationalmannschaft. Nicht weniger als sieben Spielerinnen des deutschen A-Kaders finden sich dort wieder und werden passender Weise auch noch vom Bundestrainer trainiert. Von diesem eingespielten Team werden sich die Nördlingerinnen jedoch nicht beeindrucken lassen, denn auch der neue Trainer Ajtony „Tony“ Imreh hat seit Trainingsbeginn im August alles gegeben, seine Mannschaft zu einer Einheit zu formen.

Bleibt also nur, am Wochenende auf einen guten Start in eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison zu hoffen. Das Spiel der Angels steigt am Samstag um 16 Uhr und kann wie immer live im Internet verfolgt werden.

