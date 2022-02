Der SC Athletik hat sich noch nicht aufgegeben

Fußball Der A-Klassen-Letzte geht mit einigen Zugängen und neuem Mut in die Frühjahrsrunde.

Nördlingen Null Punkte aus 15 Spielen, 6:57 Tore, zwölf Punkte Rückstand auf den Vorletzten SV Wechingen, der aber ein Spiel weniger hat. Die Ausgangslage für den SC Athletik Nördlingen in der Fußball A-Klasse Nord ist prekär bis aussichtslos. Auch die zweite Mannschaft ziert mit sieben Punkten und 17:56 Toren das Tabellenende.

Dennoch hat man beim SC Athletik Nördlingen über die Winterpause alle Hebel in Bewegung gesetzt und neue Spieler verpflichten können. „Es sind noch 33 Punkte zu vergeben, nichts ist unmöglich, die vor uns platzierten Mannschaften müssen auch erst gewinnen“, sagt Matthias Wittner, Vorstand für Kommunikation und Öffentlichkeit beim SCA. Er ist neben Jürgen Büttner und Holger Biller einer von drei gleichberechtigten Vorständen beim SCA. Wittner, der selber mitspielt, sagt weiter: „Bereits der Saisonstart war mit zwei Mannschaften eine große Herausforderung. Wir hatten von Anfang an einen Rumpfkader, der weder die Qualität einer A-Klasse hatte, noch die Ansprüche an die erforderliche Quantität im Kader aufwies. Zwischendurch war es ziemlich frustrierend.“

Trainer bleiben Salvatore Morelli für die erste Mannschaft und Armin Schreyer senior für die Reserve. Einige der Neuzugänge sind Rückkehrer wie beispielsweise Giuseppe Porcari (24), der zuletzt bei der SG Riesbürg spielte und der als Co-Spielertrainer auf dem Spielfeld der verlängerte Arm des Trainers sein soll. Ein weiterer Rückkehrer ist Mike Mikschofsky (28), der zuletzt bei der SpVgg Ederheim spielte. Bereits während der Vorrunde schloss sich Vitali Link (SpVgg Ederheim) dem SCA an, bei dem er bis 2016 bereits spielte. Zvonimir Stiglec hatte seinen Spielerpass zuletzt beim TSV Harburg; er ist der jüngere Bruder von Ivan Stiglec, der bereits beim SCA spielt. Reaktiviert wurde der 42-jährige Hakan Caliskan, der zu seinen Glanzzeiten in der Saison 2004/05 sogar einige Einsätze beim TSV Nördlingen in der Landesliga Süd hatte. Weitere Neuzugänge sind Nikola Popanicic (FC Ellwangen), Ioan Dumitrascu (SC Wallerstein), Torwart David Bosnjak (TSV Unterringingen), sowie Ardian Llapashtica, Jetmir Krasniqi und Agron Imeri (alle FSV Utzwingen), über deren Spielpraxis wenig bekannt ist. Abgänge während der Winterpause waren keine zu verzeichnen, nur der 28-jährige Muzaffer Havur nennt berufliche Gründe für das Karriereende. Er war ein Athletik-Urgestein.

„Wir haben uns fest vorgenommen eine Serie zu starten, wir haben gegen alle Gegner etwas gutzumachen. Unser Ziel ist es, bei der Grundlagenarbeit mehr in die Zukunft zu arbeiten und mittelfristig wieder eine gute Truppe zu stellen, die auch sportlichen Erfolg hat. Wir wollen nicht durch Eskapaden einzelner Akteure in der Zeitung stehen, aber die grenzenlose Toleranz soll ein Merkmal des bunten und vielfältigen Vereins sein“, sagt Wittner abschließend. Das erste Punktspiel ist am 20. März zu Hause gegen den TSV Bäumenheim. (jais)